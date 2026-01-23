Das Schöne, zugleich aber Tückische an Zahlen ist häufig, dass man sie so interpretieren kann, wie es einem gerade in den Kram passt. Beispiel Bundeshaushalt: Folgt man der Sichtweise von Union und SPD, dann hat die neue Regierung im vergangenen Jahr so viel Geld für die Modernisierung von Schienen, Brücken und Digitalnetzen ausgegeben wie nie zuvor, genau 86,8 Milliarden Euro. Damit lagen die Investitionen um mehr als zwölf Milliarden Euro über dem Wert von 2024.
BundeshaushaltKlingbeils Investitionsuhr tickt noch langsam
Die Bundesregierung hat im vergangenen Jahr so viele Milliarden Euro investiert wie nie, einen Großteil in innere und äußere Sicherheit. Dennoch fordert der SPD-Finanzminister „ein anderes Tempo“.
Von Claus Hulverscheidt, Berlin
