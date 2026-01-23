Zum Hauptinhalt springen

BundeshaushaltKlingbeils Investitionsuhr tickt noch langsam

Lesezeit: 3 Min.

Mit dem Sondervermögen soll unter anderem in marode Brücken modernisiert werden: Rahmedetalbrücke bei Lüdenscheid.
Mit dem Sondervermögen soll unter anderem in marode Brücken modernisiert werden: Rahmedetalbrücke bei Lüdenscheid. (Foto: Ralf Rottmann/Imago/Funke Foto Services)

Die Bundesregierung hat im vergangenen Jahr so viele Milliarden Euro investiert wie nie, einen Großteil in innere und äußere Sicherheit.  Dennoch fordert der SPD-Finanzminister „ein anderes Tempo“.

Von Claus Hulverscheidt, Berlin

Das Schöne, zugleich aber Tückische an Zahlen ist häufig, dass man sie so interpretieren kann, wie es einem gerade in den Kram passt. Beispiel Bundeshaushalt: Folgt man der Sichtweise von Union und SPD, dann hat die neue Regierung im vergangenen Jahr so viel Geld für die Modernisierung von Schienen, Brücken und Digitalnetzen ausgegeben wie nie zuvor, genau 86,8 Milliarden Euro. Damit lagen die Investitionen um mehr als zwölf Milliarden Euro über dem Wert von 2024.

