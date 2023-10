Grüne und SPD rütteln erneut an der Schuldenbremse für den Bundeshaushalt. Grünen-Co-Parteichefin Ricarda Lang verwies am Montag auf "außenpolitische Notwendigkeiten" etwa durch die Kriege in der Ukraine und Nahost, aber auch auf die Ausstattung der Sicherheitsbehörden, die Unterstützung der Kommunen bei der Migration wie auch Inflation und wirtschaftliche Lage. "Ich finde, da müssen wir jetzt in der Regierung darüber reden, wie wir hier mit der Schuldenbremse umgehen und wie wir es auch hinbekommen, dass wir finanzielle Spielräume haben." SPD-Co-Parteichefin Saskia Esken forderte in der Rheinischen Post eine Aussetzung der Bremse, um eine höhere Neuverschuldung des Bundes zu ermöglichen. Angesichts anhaltender Krisen in der Welt seien die Herausforderungen "aus einem Normalhaushalt" nicht mehr zu stemmen, ohne andere Aufgaben zu vernachlässigen. "Ich bin davon überzeugt, dass wir erneut eine Ausnahme von der Schuldenbremsen-Regelung benötigen", sagte Esken. Eine Absage kam prompt vom Koalitionspartner FDP. Die erneuten Forderungen seien "nicht zielführend, kontraproduktiv und erinnern an den Filmklassiker: Täglich grüßt das Murmeltier", sagte Generalsekretär Bijan Djir-Sarai. Auch die Union lehnte eine Debatte über die Schuldenbremse ab.