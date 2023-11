Bundeshaushalt: Ampel plant Änderungen bei Elterngeld, Mehrwertsteuer, Bürgergeld. Die Budgets für das Haushaltsjahr 2024 stehen laut Ampel-Vertretern vorerst fest. Beispielsweise soll das Bürgergeld steigen und die Mehrwertsteuer in der Gastronomie wieder auf 19 Prozent angehoben werden. Auch die Regelungen zum Elterngeld ändern sich. Außerdem will die Regierung mehr Geld für die Bekämpfung von Antisemitismus und zur Unterstützung jüdischen Lebens in Deutschland bereitstellen. Zum Artikel (SZ Plus)

Erdoğan in Berlin: Termine mit Steinmeier und Scholz. Am Nachmittag ist der türkische Präsident in Berlin eingetroffen. Zum ersten Mal seit drei Jahren ist Erdoğan in Deutschland. Im Gaza-Krieg unterstützt er klar die Palästinenser. Diese Haltung führt zu Differenzen mit der deutschen Regierung. Am Abend wollen der Scholz und Erdoğan gemeinsam vor die Presse treten. Zum Artikel

MEINUNG Die Nervosität wegen des Besuchs des türkischen Präsidenten beruht auf der Furcht vor einer anderen Meinung (SZ Plus)

Verletzte nach Zugunfall mit ICE in Bayern. Zwischen Ingolstadt und München ist es fast zu einem schweren Unfall zweier Bahnen gekommen. Einem Sprecher zufolge haben sich am Bahnhof Reichertshausen im Landkreis Pfaffenhofen ein ICE und eine Regionalbahn "gestriffen". Die Strecke ist gesperrt. Zum Artikel

Großbritannien lässt weltweit erste Behandlung mit Genschere zu. Damit kommt erstmals ein Medikament zum Einsatz, das auf der sogenannten Crispr-Cas-Methode beruht. Es soll den Durchbruch in der Behandlung von zwei genetisch bedingten Bluterkrankungen bringen. Weil die Behandlung extrem aufwendig und teuer ist, wird sie jedoch nur einer begrenzten Anzahl an Patienten pro Jahr zur Verfügung stehen. Zum Artikel

Selenskij: Munitionslieferungen sind "wirklich zurückgegangen". Der ukrainische Präsident warnt erneut davor, dass die Hilfe für sein Land angesichts des Krieges in Nahost aus dem Blick zu geraten droht. Dazu passt, dass im US-Haushalt die Milliarden-Unterstützungen für die Ukraine vorerst ausgeklammert sind. Zum Ukraine-Liveblog

Israels Kriegskabinett soll Treibstofflieferung genehmigt haben. Zwei Lkws mit Diesel sollen pro Tag in den Gazastreifen fahren, um die Hilfe für die Zivilbevölkerung aufrechtzuerhalten. Israels Armee sieht das Militärsystem der Hamas kurz vor der Zerstörung. Zum Liveblog

Völkerrechtler: Waffenfunde allein rechtfertigen Angriff auf Krankenhaus nicht. Israels Armee hat das Al-Schifa-Krankenhaus in Gaza eingenommen - und sagt, sie habe ein gutes Recht dazu gehabt, denn in dem Gebäude befänden sich auch Waffen. Der Völkerrechtler Christoph Safferling sagt jedoch, das reiche juristisch nicht aus, um den Angriff zu rechtfertigen. Das Krankenhaus müsste vornehmlich militärisch genutzt worden sein. Zum Interview

MEINUNG Nehmt der Hamas endlich das Geld weg (SZ Plus)

