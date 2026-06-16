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BundeshaushaltWie der Bund 60 Milliarden Euro im Jahr sparen könnte

Lesezeit: 3 Min.

Allein Einschnitte bei Elterngeld und Renten könnten dem Bund 23 Milliarden Euro bringen, schätzt das Ifo-Institut.
Allein Einschnitte bei Elterngeld und Renten könnten dem Bund 23 Milliarden Euro bringen, schätzt das Ifo-Institut. Fernando Gutierrez-Juarez/dpa

Mit einem Mix aus Subventionsabbau, Investitionen sowie Kürzungen bei Rentnern und Eltern schlägt Ifo-Chef Clemens Fuest vor, den Haushalt der Bundesregierung deutlich zu entlasten.

Von Claus Hulverscheidt, Berlin

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Es sind Zahlen, die auch Finanzpolitikern mit vergleichsweise niedrigem Ruhepuls die Schweißperlen auf die Stirn treiben können: Steuert die Politik nicht bald gegen, dürfte das jährliche Haushaltsdefizit von Bund, Ländern und Kommunen bis 2030 von zuletzt 124 Milliarden auf 310 Milliarden Euro pro Jahr steigen. So steht es in einer neuen Studie, deren erste Ergebnisse der Präsident des Münchner Ifo-Instituts, Clemens Fuest, am Dienstag vorstellte. Tatsächlich wird allein der Bund im Jahr 2030 aller Voraussicht nach 200 Milliarden Euro mehr an neuen Krediten aufnehmen müssen, als er an alten tilgen kann. Man muss kein Schuldenbremsenfetischist sein, um zu erkennen, dass eine solche Entwicklung langfristig nicht durchzuhalten sein wird.

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