Kaum drei Wochen und einen Lindner-Rauswurf später sieht die Sache auf einmal ganz anders aus: Der geplante Nachtragshaushalt für 2024 wird plötzlich gar nicht mehr gebraucht, wie der neue Kassenwart Jörg Kukies (SPD) dem staunenden Publikum jüngst erklärte. Und auch die Ausgangsbasis für das Budget 2025 verbreitet weit weniger Grusel als noch zu Ampelzeiten. Wie aber kann das sein?

Noch Anfang November hatte es geheißen, dass bereits im laufenden Etat 2024 ein Milliardenloch klaffe. Hauptgründe waren Mehrausgaben für das Bürgergeld, vor allem aber für den Ausbau erneuerbarer Energien, die sogenannte EEG-Förderung. Beziffert wurde der Bedarf auf 3,7 Milliarden beziehungsweise 10,4 Milliarden Euro. Das Bundeskabinett beschloss deshalb Mitte Juli einen Nachtragshaushalt, der einen Bundeszuschuss von 10,4 Milliarden Euro an den für die EEG-Förderung zuständigen Klima- und Transformationsfonds (KTF) vorsah und dem Sozialministerium zusätzlich 3,7 Milliarden Euro zuschob.

Mit der Ampel ist auch das Rentenpaket II geplatzt – das hat Folgen für den Etat

Da zugleich andere Posten wie die Abwicklung der Gaspreisbremse etwas weniger Kosten verursachten als ursprünglich gedacht, blieb unter dem Strich immer noch eine Lücke von 11,3 Milliarden Euro. Um sie zu schließen, wollte sich Lindner diese 11,3 Milliarden am Kapitalmarkt leihen. Das wäre – obwohl das Kreditlimit des Grundgesetzes mit 39 Milliarden Euro eigentlich bereits erreicht war – möglich, weil die Schuldenbremse bei einer Konjunkturflaute die Aufnahme zusätzlicher Darlehen erlaubt. Genau das ist dieses Jahr der Fall. Die Nettokreditaufnahme (NKA) wäre also von rund 39 auf gut 50 Milliarden Euro gestiegen.

Davon ist nun keine Rede mehr – und das, obwohl sich die wirtschaftliche Misere seit dem Kabinettsbeschluss vom Juli noch weiter verschärft hat. Die Schuldenbremse ließe deshalb mittlerweile sogar eine zusätzliche NKA von 11,8 statt 11,3 Milliarden Euro zu. Diesen zusätzlichen Spielraum wird Kukies auch nutzen. Zugleich aber ist mit dem Platzen der Koalition auch das sogenannte Rentenpaket II der Ampel geplatzt. Es sah unter anderem den Aufbau eines Kapitalstocks vor, der am Aktien- und Anleihemarkt angelegt wird und dessen Erträge als zusätzliche Altersvorsorgesäule die gesetzliche und die betriebliche Rente hätten ergänzen sollen. Lindner wollte für dieses sogenannte Generationenkapital im ersten Schritt zwölf Milliarden Euro an Darlehen aufnehmen.

Dazu kommt es nun nicht, die maximal zulässige Neuverschuldung wäre somit eigentlich zunächst einmal von 39 auf 27 Milliarden Euro gesunken. Auf der anderen Seite darf Kukies aber ja das erwähnte zusätzliche Rezessionsdarlehen in Höhe von 11,8 Milliarden Euro aufnehmen. Beide Effekte gleichen sich also aus, die NKA bleibt mit rund 39 Milliarden Euro unverändert.

Der KTF braucht wegen der Intel-Milliarden keinen Bundeszuschuss mehr

Zugleich wird der EEG-Zuschuss an den KTF so nicht mehr benötigt, da der Fonds an anderer Stelle entlastet wird: Ursprünglich nämlich wollte der Bund allein dieses und nächstes Jahr sieben Milliarden Euro aus dem KTF an den US-Konzern Intel überweisen, um den Aufbau einer Chipfabrik in Magdeburg zu unterstützen. Intel hat die Pläne aber auf Eis gelegt, die sieben Milliarden verbleiben also im Fonds. Da außerdem einige Programmmittel an anderer Stelle nicht abgeflossen sind, kann und soll der per Nachtrag beschlossene Bundeszuschuss an den KTF, Stand jetzt, vollständig entfallen.

Der Mehrbedarf beim Bürgergeld wurde derweil durch eine sogenannte „überplanmäßige Ausgabe“ und damit ebenfalls ohne Nachtrag gedeckt. Kukies ist zuversichtlich, dass er die Zusatzkosten durch die Verwendung nicht abgeflossener Haushaltsmittel an anderer Stelle bis zum Jahresende wird ausgleichen können.

Das alles hat zur Folge, dass der Finanzminister die noch bestehende Budgetrücklage aus früheren, besseren Jahren entgegen der Planung wohl weitgehend unangetastet lassen kann. Sie steht damit ganz oder teilweise der nächsten Bundesregierung für den Etat 2025 zur Verfügung. Die Rücklage umfasst derzeit noch 10,7 Milliarden Euro und entspricht damit ziemlich genau der Lücke, die zuletzt noch in der Haushaltsplanung für das kommende Jahr klaffte – jener Lücke, die vor zweieinhalb Wochen das Ende der Ampelkoalition besiegelte.