20. März 2019, 18:06 Uhr Staatsausgaben Das sind die größten Baustellen im Bundeshaushalt

Finanzminister Scholz plant den Bundesetat für 2020 wieder ohne neue Schulden. Was besonders teuer wird, was besonders umstritten ist - ein Überblick.





Von Kristiana Ludwig , Michael Bauchmüller , Markus Balser und Henrike Roßbach

Umwelt und Klima

Erstmals wird im Haushalt sichtbar, was unterlassener Klimaschutz kosten kann: für die Jahre 2020 bis 2021 jeweils 100 Millionen Euro. So viel ist im Umweltetat eingestellt für den "Ankauf von Emissionsrechten nach EU-Lastenteilungsentscheidung". Der Bund muss solche Emissionsrechte kaufen, wenn er seine Klimaziele verfehlt - und das ist absehbar der Fall. Verkäufer sind Staaten, die ihre jeweiligen Klimaziele übererfüllen. Einige der Millionen dürften damit in Länder Osteuropas gehen, die derzeit noch Überschüsse haben. Ob dafür am Ende tatsächlich 100 Millionen Euro nötig sein werden, hängt von Angebot und Nachfrage ab. Weil aber die Klimaziele für alle EU-Länder strenger werden, dürfte auch der Preis steigen - und damit die Last für Steuerzahler. Finanziert werden die Millionen über eine "globale Minderausgabe". Damit müssen alle Ministerien zu den 100 Millionen beitragen.

Entwicklung und Verteidigung

Anders als Union und SPD vereinbart hatten, soll der Entwicklungshilfeetat ab 2021 wieder schrumpfen, und auch der Wehretat wächst nicht so wie von Ministerin von der Leyen gewünscht. Die Koalition hatte sich darauf verständigt, bis zum Jahr 2024 für Verteidigung 1,5 Prozent des Bruttoinlandprodukts (BIP) auszugeben, gegenüber der Nato steht sie eigentlich sogar mit zwei Prozent im Wort. Sie wollte zugleich auch jedes Jahr mindestens 0,5 Prozent für Entwicklungshilfe ausgeben. Denn die Vereinten Nationen haben sich darauf verständigt, dass reiche Länder 0,7 Prozent ihres BIPs an arme Regionen abgeben. Doch Finanzminister Scholz hat keinen dieser Beiträge fest zugesagt - und Entwicklungsminister Müller wirft ihm auch noch "Etikettenschwindel" vor: Geld aus dessen Krisenbewältigungstopf, das er etwa für Schulessen im Jemen oder Trinkwasser im Irak ausgibt, soll nun auch auf die Nato-Quote angerechnet werden. Aus Regierungskreisen heißt es, bis zu 400 Millionen Euro könnten so doppelt verrechnet werden: als Entwicklungshilfe und als Militärausgabe gleichzeitig.

Bahn und Verkehr

Die Krise der Bahn hinterlässt erstmals auch deutlichere Spuren im Haushalt. Der Verkehr zählt mit einem Etat von 29 Milliarden Euro zu den größten Posten. Ein wachsender Teil der Ausgaben soll der Bahn zukommen. Die Eckwerte sehen vor, dass der Bund von 2020 an pro Jahr eine Milliarde Euro zusätzlich für die Sanierung der Infrastruktur zur Verfügung stellt. Weitere 570 Millionen Euro sollen bis 2023 in die Digitalisierung des Schienenverkehrs fließen - also den weitgehend automatischen Betrieb des Zugverkehrs. Die Bahn muss massiv in ihre Infrastruktur investieren, die Koalition will langfristig eine Verdopplung der Fahrgastzahlen. Das geht nur mit mehr Geld für Züge und Kapazitäten auf den Ausbau von Engpässen im Netz.

Arbeit und Soziales

Rund 148,8 Milliarden Euro darf Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) 2020 ausgeben; gegenüber diesem Jahr ein Plus von 2,4 Prozent. Der Sozialetat ist der größte Posten im Haushalt. Allerdings ist ein großer Teil des Etats gebunden; nach Angaben des Ministeriums rund 90 Prozent. Der größte fixe Posten sind die Zuschüsse des Bundes zur Rentenversicherung, die inzwischen bei knapp 100 Milliarden Euro liegen. Die Grundrente wiederum, für die Heil fünf Milliarden Euro will, ist noch nicht eingeplant. Erst wenn ein Konzept vorliege, werde geprüft, "ob und welche Anpassungen der Eckwerte erforderlich sind", heißt es bislang. Insgesamt sind die Sozialausgaben aber noch höher als Heils Etat; auch andere Ministerien haben Ausgaben, die unter diesem Titel laufen. Zusammen steigen sie von 179,5 Milliarden Euro in diesem Jahr auf 198,3 Milliarden im Jahr 2023.