Nachrichten im Überblick

Ampel muss Beschluss des Bundeshaushalts 2024 verschieben. Eigentlich sollte per Sondersitzung am Donnerstag zumindest an den Haushalt für das kommende Jahr ein Haken gemacht werden. Aber auch das klappt wegen des Urteils des Bundesverfassungsgerichts nun nicht. Die Sitzung ist abgesagt, der Beschluss ist verschoben. Damit gibt es nur noch in der letzten Sitzungswoche vor Weihnachten die Möglichkeit, den Haushalt noch in diesem Jahr zu beschließen. Zum Artikel