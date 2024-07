Ampel einigt sich auf Haushalt und hält an Schuldenbremse fest

Von Markus Balser, Claus Hulverscheidt, Georg Ismar, Paul-Anton Krüger, Berlin

Die Spitzen der Ampelkoalition haben sich nach monatelangem Streit auf den Entwurf des Bundeshaushalts für 2025, einen Nachtragsetat für das laufende Jahr und ein Paket zur Stärkung des Wirtschaftswachstums verständigt. Das teilten Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), sein Stellvertreter Robert Habeck (Grüne) und Finanzminister Christian Lindner (FDP) am Freitag in Berlin mit, nachdem sie bis in die frühen Morgenstunden um einen Kompromiss gerungen hatten. Eine erneute Aussetzung der Schuldenbremse, wie sie vor allem die SPD mit Blick auf den Investitionsstau im Land und die Milliardenhilfen für die Ukraine gefordert hatte, soll es nicht geben.