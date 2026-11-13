Geplante Kürzungen bei Wohn- und Elterngeld werden zurückgenommen. Dafür wird bei Kitas weiter gespart, und Entlastungen bei der Stromsteuer sind erst einmal vom Tisch.

In diesen Zeiten lauern überall Überraschungen. Jedenfalls staunten einige Haushaltspolitiker, als in ihrer Bereinigungssitzung zum Bundeshaushalt 2027 im Einzelplan „Allgemeine Finanzverwaltung“ plötzlich ein kryptischer Posten auftauchte – mit dem mal eben so vier Milliarden Euro für eine Unternehmensbeteiligung „im Bereich der Energiewirtschaft“ reserviert werden. Dahinter verbirgt sich eine geplante Staatsbeteiligung am Atomkonzern Urenco. Dieser soll hoch angereichertes Uran für britische Atom-U-Boote produzieren.