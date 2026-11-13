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Etat 2027Was auf die Bürger mit dem 560-Milliarden-Haushalt zukommt

Lesezeit: 5 Min.

Blick auf eine Einkaufsstraße in München.
Blick auf eine Einkaufsstraße in München.
Wolfgang Maria Weber/IMAGO

Geplante Kürzungen bei Wohn- und Elterngeld werden zurückgenommen. Dafür wird bei Kitas weiter gespart, und Entlastungen bei der Stromsteuer sind erst einmal vom Tisch.

Von Michael Bauchmüller, Valerie Höhne, Georg Ismar, Roland Preuß und Lina Verschwele, Berlin

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In diesen Zeiten lauern überall Überraschungen. Jedenfalls staunten einige Haushaltspolitiker, als in ihrer Bereinigungssitzung zum Bundeshaushalt 2027 im Einzelplan „Allgemeine Finanzverwaltung“ plötzlich ein kryptischer Posten auftauchte – mit dem mal eben so vier Milliarden Euro für eine Unternehmensbeteiligung „im Bereich der Energiewirtschaft“ reserviert werden. Dahinter verbirgt sich eine geplante Staatsbeteiligung am Atomkonzern Urenco. Dieser soll hoch angereichertes Uran für britische Atom-U-Boote produzieren.

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Es ist wohl falsch zu sagen, die schwarz-rote Koalition hat gar nichts erreicht. Aber die große Sozialstaatsreform stockt, und den Beweis, dass er Wirtschaft wirklich kann, hat Kanzler Merz nach Ansicht von Ökonomen bisher nicht erbracht.

SZ PlusVon Claus Hulverscheidt

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