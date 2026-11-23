Im Bundestag hat die Haushaltswoche begonnen, am Freitag soll der Etat für 2027 verabschiedet werden. Doch vorher muss die Koalition noch wichtige offene Fragen klären. Ein Überblick.

Kanzler Friedrich Merz (rechts) hat bereits die Stromsteuersenkung für alle in den Haushalt verhandelt, nun will Markus Söder noch einen anderen großen Schmerzpunkt der Union beseitigen.

Eigentlich hatte der Haushaltsausschuss des Bundestags in seiner Bereinigungssitzung vor eineinhalb Wochen einen Strich unter den Etat für das Jahr 2027 gezogen. Ruhe herrscht seither aber nur sehr bedingt beim Thema Finanzen: Zunächst machte der Koalitionsausschuss vergangene Woche auf Druck des Kanzlers und CDU-Vorsitzenden Friedrich Merz doch noch die Stromsteuersenkung für alle möglich; die dafür notwendigen 5,4 Milliarden Euro konnten in einer langen Verhandlungsnacht aufgetrieben werden, zumindest für das kommende Jahr.