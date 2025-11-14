Den größten Brocken des Tages hatte Boris Pistorius schon aus dem Weg geräumt, insofern nahm er die zweistündige Zwangspause vor seinem Auftritt im Bundestagshaushaltsausschuss gelassen hin. Es gehört zum jährlichen Ritual der Etataufstellung, dass vor der letzten Beratungsrunde im Ausschuss noch einmal alle Kabinettsmitglieder persönlich vorsprechen müssen. Längere Wartezeiten sind üblich, manchmal sogar gewollt, können die Abgeordneten den Damen und Herren Regierungsvertretern damit doch noch einmal zeigen, wer in Sachen Budget das letzte Wort hat.
Bundeshaushalt 2026Fotos, Urlaubsziele und 525 Milliarden Euro
Lesezeit: 3 Min.
Der Haushaltsausschuss des Bundestags berät bis 5.40 Uhr morgens über den Etat für 2026. Die Opposition beklagt „Schindluder“, für zwei SPD-Minister ist es dagegen ein gelungener Abend.
Von Claus Hulverscheidt, Berlin
Bundesregierung:Schwarz-Rot sucht das Heil in der Wirtschaft
Mit einem Bündel von Einzelmaßnahmen wollen Union und SPD den Aufschwung befördern und sich aus der Krise arbeiten. Doch nach dem Koalitionsausschuss bleiben wichtige Fragen offen.
