Der Haushaltsausschuss des Bundestags berät bis 5.40 Uhr morgens über den Etat für 2026. Die Opposition beklagt „Schindluder“, für zwei SPD-Minister ist es dagegen ein gelungener Abend.

Den größten Brocken des Tages hatte Boris Pistorius schon aus dem Weg geräumt, insofern nahm er die zweistündige Zwangspause vor seinem Auftritt im Bundestagshaushaltsausschuss gelassen hin. Es gehört zum jährlichen Ritual der Etataufstellung, dass vor der letzten Beratungsrunde im Ausschuss noch einmal alle Kabinettsmitglieder persönlich vorsprechen müssen. Längere Wartezeiten sind üblich, manchmal sogar gewollt, können die Abgeordneten den Damen und Herren Regierungsvertretern damit doch noch einmal zeigen, wer in Sachen Budget das letzte Wort hat.