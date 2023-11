Von Claus Hulverscheidt und Henrike Roßbach, Berlin

Werner Gatzer hatte es schon vor Monaten geahnt, dass er es einmal sein würde, den sein Dienstherr Christian Lindner für alle haushaltspolitischen Fehler der Ampelkoalition verantwortlich machen wird. Damals war ein länglicher Artikel in einem Wirtschaftsmagazin erschienen, in dem das Finanzgebaren der Regierung kritisch beäugt und vor allem der drastische Anstieg der Zinsausgaben im Bundesetat wortreich beklagt wurde: Der "hexende Haushaltsstaatssekretär" Gatzer sei mit seiner "Illusionskunst" am Ende, es sei wohl nur noch eine Frage der Zeit, so sinngemäß der Tenor der Geschichte, bis sich Lindner von dem Top-Beamten trennen werde. An diesem Freitag passierte es: Der Mann von der FDP versetzte den Mann von der SPD in den einstweiligen Ruhestand.