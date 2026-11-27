Der ehemalige Präsident des Bundesnachrichtendienstes (BND), August Hanning, bleibt in Untersuchungshaft. Der Bundesgerichtshof habe die Haftbeschwerde des Beschuldigten mit Beschluss vom 25. November verworfen, teilte ein Sprecher des höchsten deutschen Strafgerichts auf Anfrage der dpa mit. (Az. StB 62/26) Die Bundesanwaltschaft hatte Hanning und dessen ehemaligen Büroleiter Manfred D. Anfang Oktober festnehmen lassen. Sie wirft ihnen vor, vermutlich 2010 vereinbart zu haben, dass D. dem fünf Jahre zuvor aus dem Amt geschiedenen Hanning gegen Bezahlung fortlaufend wertvolle BND-Erkenntnisse besorgen solle. Diese Informationen soll Hanning gewinnbringend bei seiner Beratertätigkeit verwertet haben.