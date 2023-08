Der Bundesgerichtshof in Karlsruhe hat die Verurteilung des früheren Bundeswehroffiziers Franco A. wegen eines beabsichtigten Terroranschlages bestätigt. Die Revision des Angeklagten werde als offensichtlich unbegründet verworfen, teilte das Gericht mit, das Strafverfahren sei damit rechtskräftig abgeschlossen. Das Frankfurter Oberlandesgericht hatte Franco A. im vergangenen Jahr unter anderem wegen Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat, unerlaubten Waffenbesitzes und Betrugs zu einer Freiheitsstrafe von fünf Jahren und sechs Monaten verurteilt. Nach Ansicht der Richter hatte der damals 33 Jahre alte Bundeswehroffizier den festen Entschluss gefasst, Angriffe auf hochrangige Politiker und Personen des öffentlichen Lebens zu verüben. Franco A. hatte sich als syrischer Flüchtling ausgegeben und ein monatelanges Doppelleben geführt. So hatte er laut Anklage auch Sach- und Geldleistungen erhalten, daher war es auch um einen Betrugsvorwurf gegangen. Ans Licht gekommen war die Scheinidentität, als A. im Februar 2017 auf dem Wiener Flughafen festgenommen worden war. Dort wollte er eine geladene Pistole aus einem Versteck in einer Flughafentoilette holen.