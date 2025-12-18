Es ist ja wirklich nicht ungewöhnlich, dass man sich bei Wohnungsanfragen Absagen einhandelt. Aber irgendwann schöpfte Humaira Waseem Verdacht. Mehrfach hatte sie ihren pakistanisch klingenden Namen ins Internetformular eines Immobilienmaklers getippt, um einen Besichtigungstermin für eine der Wohnungen in einem Gebäudekomplex im hessischen Groß-Gerau zu bekommen, drei Zimmer sollten es sein. Doch nie war ein Termin frei. Also versuchte sie es anders. Die junge Mutter meldete sich als Julia Schneider an. Die übrigen Angaben zu Einkommen, Beruf und Haushaltsgröße blieben gleich. Und siehe da: Sie wurde umgehend eingeladen.