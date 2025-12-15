Fast ein Jahr lang hatte die Pandemie die Bevölkerung in einen Ausnahmezustand versetzt, als um die Jahreswende 2020/21 endlich die Impfkampagne begann. Sie versprach eine Rückkehr in ein halbwegs normales Leben. Darauf wird auch jene Zahnärztin gehofft haben, die einen frühen Impftermin am 5. März 2021 im Impfzentrum Mainz ergattert hatte – als jemand, für die Distanz zu ihren Patienten unmöglich war. Doch nach der Impfung mit dem Impfstoff Vaxzevria des Herstellers AstraZeneca spürte die damals 40-jährige Frau ein Kribbeln in den Fingerspitzen; drei Tage später erlitt sie einen Hörsturz. Das rechte Ohr blieb dauerhaft geschädigt.