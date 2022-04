Nach jahrelangen Diskussionen hat Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) das Hissen der Regenbogenflagge zu bestimmten Anlässen an Gebäuden von Ministerien und anderen Häusern von Bundesbehörden ausdrücklich erlaubt. "Wir sind ein modernes und vielfältiges Land. Es ist allerhöchste Zeit, dass wir das auch als staatliche Institutionen deutlicher zeigen", erklärte Faeser am Mittwoch. Die Regenbogenfahne steht für Toleranz gegenüber Schwulen, Lesben und Transgender. Das Verbot, diese Flagge an Bundesgebäuden zu hissen, nannte Faeser eine "völlig überkommene bisherige Praxis". Möglich sei die Fahne an den offiziellen Flaggenmasten der Gebäude aber nur anlässlich eines konkreten Termins, teilte das Ministerium mit und nannte den Christopher-Street-Day (28. Juni), die "Pride Weeks" oder regionale Anlässe.