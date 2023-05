G-7-Gipfel:"Ich hoffe, jeder ist erwachsen"

Christian Lindner nimmt am G-7-Gipfel in Japan teil - und hat angesichts der großen Unsicherheit in der Welt eine Mahnung parat. Den Querelen zuhause entgeht der Finanzminister dadurch nicht.

Von Henrike Roßbach, Niigata

Als die Finanzminister und Notenbankchefs am Freitagmittag aus dem gläsernen Messegebäude treten und zum Ufer des Shinano-Flusses schlendern, scheint die Sonne. Das ist keine Kleinigkeit, schließlich regnet es in Niigata, wo von Donnerstag bis Samstag ihr G-7-Treffen stattfindet, 171 Tage im Jahr stark und 98 Tage leicht. Außerdem lassen sich in Niigata im Schnitt drei Paare am Tag scheiden, und es werden neun Straftaten begangen.