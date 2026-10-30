Bereits angekündigte Kürzungen für Familienhilfen könnten sich offenbar doch noch abwenden lassen. In Bezug auf den Unterhaltsvorschuss kündigte Bundesfamilienministerin Karin Prien (CDU) an, dass noch nachverhandelt werde. „Wir sind beim Unterhaltsvorschuss noch nicht am Ende“, sagte Prien dem Magazin Stern. Es sei kaum vermittelbar, dass bei den zweieinhalb Milliarden Euro, die der Tankrabatt zuletzt die Staatskassen gekostet habe, keine 245 Millionen Euro für die Finanzierung des Unterhaltsvorschusses da seien, so Prien. „Ich kann verstehen, wenn Leute das nicht nachvollziehen können. Wir werden dieses Missverhältnis auflösen.“