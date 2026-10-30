Bereits angekündigte Kürzungen für Familienhilfen könnten sich offenbar doch noch abwenden lassen. In Bezug auf den Unterhaltsvorschuss kündigte Bundesfamilienministerin Karin Prien (CDU) an, dass noch nachverhandelt werde. „Wir sind beim Unterhaltsvorschuss noch nicht am Ende“, sagte Prien dem Magazin Stern. Es sei kaum vermittelbar, dass bei den zweieinhalb Milliarden Euro, die der Tankrabatt zuletzt die Staatskassen gekostet habe, keine 245 Millionen Euro für die Finanzierung des Unterhaltsvorschusses da seien, so Prien. „Ich kann verstehen, wenn Leute das nicht nachvollziehen können. Wir werden dieses Missverhältnis auflösen.“
Alleinerziehende Mütter und Väter haben Anspruch auf Unterhaltsvorschuss, wenn der andere Elternteil keinen oder einen zu geringen Unterhalt zahlt. Die Kosten tragen Bund und Länder. Das zahlungspflichtige Elternteil kann nachträglich in Regress genommen werden. Priens Haus hatte geplant, dass diese Leistung nur noch bis zum 15. Lebensjahr eines Kindes gezahlt werden solle. Die Kürzungen seien notwendig, um den Bundeshaushalt zu konsolidieren. Für den Bildungs- und Familienetat sind im kommenden Jahr 15,5 Milliarden Euro vorgesehen. Das ist eine Milliarde weniger als in diesem Jahr.