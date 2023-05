Von Angelika Slavik, Berlin

In der Politik kommt das Unglück oft unerwartet, aber Klara Geywitz kann sich wenigstens schon mal darauf einstellen: Der Dienstag wird kein guter Tag für sie. Am Morgen wird das statistische Bundesamt bekanntgeben, wie viele Wohnungen in Deutschland 2022 tatsächlich fertig gebaut worden sind - oder besser, wie wenige. Die Zahl wird wohl unter 300 000 liegen, und sie wird der Bundesbauministerin von der SPD deshalb den ganzen Tag lang bescheren, was ihr nicht besonders liegt: öffentliche Aufmerksamkeit.