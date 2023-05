Klara Geywitz:Warum so unauffällig, Frau Ministerin?

Von Angelika Slavik, Berlin

In der Politik kommt das Unglück oft unerwartet, aber Klara Geywitz kann sich wenigstens schon mal darauf einstellen: Der Dienstag wird kein guter Tag für sie. Am Morgen wird das statistische Bundesamt bekanntgeben, wie viele Wohnungen in Deutschland 2022 tatsächlich fertig gebaut worden sind - oder besser, wie wenige. Die Zahl wird wohl unter 300 000 liegen, Klara Geywitzund sie wird der Bundesbauministerin von der SPD deshalb den ganzen Tag lang bescheren, was ihr nicht besonders liegt: öffentliche Aufmerksamkeit.

Es gibt nicht viele Tage, an denen das passiert.

Klara Geywitz, 47, ist so etwas wie die wandelnde Antithese einer Politikerin. Als Ministerin soll sie mit der Wohnungsnot eines der drängendsten sozialen Probleme des Landes bekämpfen. Eigentlich müsste ganz Deutschland auf sie schauen. Stattdessen ist sie nahezu unsichtbar. Man sieht das gerade auch beim Streit um das Heizungsgesetz, das die Koalition nun seit Wochen beschäftigt: Für das ist sie, eigentlich, mit dem grünen Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck gemeinsam verantwortlich. In der öffentlichen Debatte spielt sie trotzdem so gut wie keine Rolle. Wenn berichtet wird, welche Politiker zuletzt Popularität gewonnen oder eingebüßt haben, gibt es in den Grafiken meistens keinen Balken mit dem Gesicht von Klara Geywitz. Sie ist nicht beliebt, sie ist nicht unbeliebt, sie kommt einfach überhaupt nicht vor.

An die Öffentlichkeit geht sie nur, wenn sie glaubt, dass es der Sache nützt

Natürlich stellt sich da die Frage, ob man so eigentlich Politik machen kann. Ob das klappen kann - Hunderttausende neue Wohnungen bauen und dabei bloß nicht auffallen?

Das Büro von Klara Geywitz liegt im zweiten Stock des Ministeriums in der Berliner Krausenstraße, man erreicht es mit einem spektakulär langsamen Paternoster. Innen gibt es keinen Gegenstand zu viel. Geywitz sagt: "Man sieht, glaube ich, in meinem Büro an, dass ich kein Mensch bin, der über Dekoration und Innenraumgestaltung besonders viel nachdenkt." Stattdessen kennt sie die Geschichte des Hauses: Die jüdische Pelzwarenfirma H. Wolff ließ es Anfang des vergangenen Jahrhunderts als Firmensitz errichten, später wurde es von den Nazis enteignet. Seit Jahrzehnten ist es nun schon ein Verwaltungsgebäude, zwischendurch gehörte es zum Bundesverkehrsministerium. Jetzt soll Klara Geywitz von hier aus den deutschen Wohnungsmarkt reparieren.

Müsste sie dazu nicht mal an ihrer öffentlichen Präsenz arbeiten? Geywitz lächelt und sagt: "Ich suche Öffentlichkeit, wenn ich denke, es nützt der Sache. Wenn nicht, dann nicht."

Über Politiker und ihren Hang zur Selbstinszenierung wird gerne gespöttelt, aber natürlich ist Popularität ein politisches Instrument. Wer Themen setzt, wer in den Beliebtheitsrankings ganz vorne steht, gewinnt auch in der eigenen Regierung an Gewicht. Deshalb machen Politiker Homestories, deshalb lassen sie sich barfuß beim Wattwandern fotografieren oder erzählen, was bei ihnen am Ostersonntag auf den Tisch kommt. Geywitz hat offensichtlich beschlossen, ohne all das ans Ziel zu kommen. "Ob ich nun zu Hause Kaninchen züchte oder leidenschaftliche Bäckerin bin, ist einfach nicht relevant für die Bauvolumina in Deutschland."

Aber manchmal ist sie so unprätentiös, dass es fast schon weh tut.

Auf Auslandsreisen erkennt sie niemand

Helsinki vor ein paar Wochen. Es ist Geywitz' erste eigene Auslandsreise als Ministerin. Sie besucht verschiedene Obdachlosenprojekte. Mit dabei sind einige Bundestagsabgeordnete und ein paar Presseleute. In einer Unterkunft gibt es einen Aufenthaltsraum, es sind Sozialarbeiter da und auch zwei Bewohner. Geywitz setzt sich ganz hinten in die Ecke. Irgendwann hebt sie den Finger, sie will eine Frage stellen. Der Sozialarbeiter nimmt zuerst die Frau von der Immobilienzeitung dran. Hat ihm ja keiner gesagt, wer hier die Ministerin ist.

Später teilt sich die Reisegruppe in zwei Hälften, um die Wohnungen zu besichtigen, alle gleichzeitig passen nicht in die kleinen Apartments. Die Abgeordneten von Grünen und FDP stürmen wie selbstverständlich durch die Tür, die Ministeriumsleute auch. Geywitz steht ein wenig verloren da, bis ihre Pressesprecherin zurückkommt und sagt: "Klara, kommst du bitte?"

Wer nicht genau hinschaut, könnte diese demonstrative Nicht-Attitüde mit Ambitionslosigkeit verwechseln, aber das wäre ein großes Missverständnis. Geywitz ist durchaus eine, die nach Erfolg strebt. 2019 bewirbt sie sich mit Olaf Scholz um die Parteiführung der SPD. Ein Parteifreund aus Brandenburg nimmt das zum Anlass via Spiegel mitzuteilen, "Klara Geywitz könnte von der zwischenmenschlichen Wärme her auch eine 10.000er Geflügelfarm leiten". Er attestiert allerdings auch, sie sei eine "klar denkende Analytikerin". Das Duo Geywitz-Scholz scheitert trotzdem. Zwei Jahre später holt sie der neue Kanzler in sein Kabinett.

Über ihr Verhältnis zu Scholz sagt sie heute, man habe "natürlich auch ein gemeinsames Abenteuer miteinander erlebt, was bei zwei Menschen, die normalerweise nicht zu Abenteuern neigen, schon etwas Außergewöhnliches ist".

Die Jugend in der DDR hat sie geprägt

Zudem war das Timing günstig, denn vor Scholz' Anruf schien die politische Karriere von Klara Geywitz in eine Sackgasse geraten zu sein. Bei der Landtagswahl in Brandenburg 2019 hatte sie ihr Mandat verloren. Geywitz sucht sich einen normalen Job, wird Prüfungsgebietsleiterin der Bauabteilung des Rechnungshofes. Sie erstellt Prüfberichte über die Qualität und Tragfähigkeit von Brücken. Sie mochte die Arbeit, sagt sie rückblickend. Hätte Scholz nicht angerufen, "würde ich jetzt wahrscheinlich immer noch Dinge prüfen, das hat mir sehr viel Spaß gemacht." So aber habe der Job "sehr viel dazu beigetragen, dass ich einen Blick auf die Verwaltung entwickelt habe, den viele Politiker nicht haben".

Was sie auch beeinflusst: die Jugend in der DDR. "Ich glaube, es geht allen aus der Wendegeneration so, dass man so viele Erschütterungen gesehen hat, Umbrüche, die man nie für denkbar gehalten hätte, dass das den Blick aufs Leben prägt", sagt Geywitz. Wenn man drei Währungen erlebt und gesehen habe, wie auf die "extrem dirigistische Staatskultur" der DDR fast zwei Jahre Chaos und Massenarbeitslosigkeit folgten und Jahre später die Finanzkrise - "da sitzt man nicht da und sagt, aber jetzt wird sich bestimmt nie wieder etwas ändern. Man denkt: Was immer kommt, wir kriegen das schon hin." Und fügt hinzu: "Außer Sterben und Steuern zahlen ist alles im Leben mit einem Fragezeichen versehen. Nichts ist absolut sicher."

Wie also will Geywitz jetzt den Wohnungsmarkt in Schuss kriegen? Die Ministerin setzt zum einen auf Digitalisierung. So soll bis Ende des Jahres in mehr als der Hälfte aller Landkreise der digitale Bauantrag verfügbar sein, was die Genehmigungen erleichtern und beschleunigen soll. Zudem will Geywitz Vorschriften entrümpeln und Landesbauordnungen soweit wie möglich angleichen, um serielles Bauen erleichtern - also sicherstellen, dass ein einmal genehmigter Gebäudetyp sowohl in Hessen als auch in Baden-Württemberg gebaut werden kann.

"Mir ist es wichtig, dass die Politik wieder in der Lage ist, in Krisen schnell und präzise gegenzusteuern. Geld alleine nützt wenig, wenn die Behörden mangels Personal und Digitalisierung die Programme nicht zügig umsetzen können", sagt sie. Dazu spricht sie über Nachverdichtung, also das Aufsetzen zusätzlicher Etagen auf bestehende Gebäude - und darüber, dass man das Landleben attraktiver machen müsse. In den ländlichen Regionen gebe es schließlich eine Menge Leerstand.

Ob sie bis zum Ende der Legislaturperiode die Aufmerksamkeit doch noch lieben lernen wird? Es klingt nicht danach. Wenn man die Frage stelle, wann die Menschen mit ihr zufrieden seien, "dann antwortet ja niemand: Wenn am Ende der Legislaturperiode ganz Deutschland weiß, die Frau spielt Querflöte und kann den besten Kuchen der Welt backen", sagt Geywitz. "Sondern die Leute sagen: Kriege ich jetzt eigentlich endlich 'ne Wohnung?"