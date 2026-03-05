Die Bezüge für die 21 Millionen Rentnerinnen und Rentner in Deutschland steigen zum 1. Juli um 4,24 Prozent. Das teilte das Bundesarbeitsministerium mit. Aufgrund der aktuellen Daten des Statistischen Bundesamtes und der Rentenversicherung steigen die Renten damit deutlich stärker, als noch im Herbst prognostiziert. „Es ist eine gute Nachricht für die Rentnerinnen und Rentner“, sagte Arbeitsministerin Bärbel Bas (SPD). „Die gute Lohnentwicklung führt erneut zu einer spürbaren Rentenanpassung, mit der die Verlässlichkeit der gesetzlichen Rente zum Ausdruck kommt.“ Wegen der Kopplung der Renten an die Löhne könnten die Rentner an der Wohlstandsentwicklung der arbeitenden Bevölkerung teilhaben. „Ordentliche Renten sind kein Luxus, sondern eine Frage der Leistungsgerechtigkeit für die Menschen, die ihr Leben lang hart gearbeitet haben“, so die SPD-Co-Vorsitzende.