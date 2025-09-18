Die Bundesanwaltschaft hat in Singen zwei mutmaßliche Mitglieder der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) festnehmen lassen. Die oberste deutsche Strafverfolgungsbehörde wirft ihnen vor, in Syrien Kriegsverbrechen und Mord begangen zu haben. Die beiden syrischen Staatsangehörigen wurden am Mittwoch dem Ermittlungsrichter vorgeführt und befinden sich nun in Untersuchungshaft. Die Beschuldigten sollen sich im Frühjahr 2014 in der ostsyrischen Stadt Mohassan dem IS angeschlossen und für die Vereinigung gekämpft haben. Einer der Beschuldigten habe dabei selbst einen Gefangenen erschossen.