Die Bundesanwaltschaft hat ein weiteres mutmaßliches Mitglied der radikalislamischen Hamas festnehmen lassen. Dem Mann werde vorgeworfen, bei der Vorbereitung von Mordanschlägen auf israelische oder jüdische Einrichtungen in Deutschland und Europa geholfen zu haben, teilte die Karlsruher Anklagebehörde mit. Der britische Staatsangehörige Mohammed A. sei im Wege der Rechtshilfe in London festgenommen worden. Nach seiner Überstellung aus Großbritannien soll er dem Ermittlungsrichter des Bundesgerichtshofs vorgeführt werden. Vor rund fünf Wochen hatte die Bundesanwaltschaft in Berlin bereits drei Männer wegen desselben Vorwurfs festnehmen lassen. Gegen sie wurde bereits Haftbefehl erlassen.