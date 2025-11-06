Die Bundesanwaltschaft hat ein weiteres mutmaßliches Mitglied der radikalislamischen Hamas festnehmen lassen. Dem Mann werde vorgeworfen, bei der Vorbereitung von Mordanschlägen auf israelische oder jüdische Einrichtungen in Deutschland und Europa geholfen zu haben, teilte die Karlsruher Anklagebehörde mit. Der britische Staatsangehörige Mohammed A. sei im Wege der Rechtshilfe in London festgenommen worden. Nach seiner Überstellung aus Großbritannien soll er dem Ermittlungsrichter des Bundesgerichtshofs vorgeführt werden. Vor rund fünf Wochen hatte die Bundesanwaltschaft in Berlin bereits drei Männer wegen desselben Vorwurfs festnehmen lassen. Gegen sie wurde bereits Haftbefehl erlassen.
Mohammed A. soll den Ermittlern zufolge im Sommer einen der drei anderen Beschuldigten in Berlin getroffen und von diesem Pistolen sowie Munition entgegengenommen haben. Die Waffen habe er anschließend nach Österreich gebracht und in Wien eingelagert. Am Donnerstag wurde dort ein Waffenversteck ausgehoben. Wie Österreichs Verfassungsschutzbehörde DSN mitteilte, wurden fünf Faustfeuerwaffen und zehn Magazine sichergestellt.