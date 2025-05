Die Bundesanwaltschaft hat drei Ukrainer wegen der Planung von Anschlägen in Deutschland festgenommen. Das teilte die Behörde in Karlsruhe mit. Die Männer seien der „Agententätigkeit zu Sabotagezwecken“ dringend verdächtig. Ihnen werde vorgeworfen, dass sie Brand- und Sprengstoffanschläge auf den Gütertransport in Deutschland verüben wollten. Sie sollen sich dazu gegenüber einer oder mehreren Personen bereiterklärt haben. Sie handelten demnach mutmaßlich im Auftrag russischer staatlichen Stellen.

Der Bundesanwaltschaft zufolge sollten die drei Männer arbeitsteilig Pakete von Deutschland an Empfänger in der Ukraine senden. Während des Transports sollten darin enthaltene Spreng- oder Brandvorrichtungen gezündet werden. Um geeignete Transportwege auszukundschaften, habe einer der Beschuldigten in Köln Ende März zwei Testpakete aufgegeben, in denen sich unter anderem GPS-Tracker befanden.

Die drei Männer seien in den vergangenen Tagen in Köln, Konstanz und im Kanton Thurgau in der Schweiz festgenommen worden, teilte die Behörde mit.