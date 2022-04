Die Bundesanwaltschaft hat Anklage gegen einen Reserveoffizier der Bundeswehr erhoben, der über etliche Jahre einen russischen Geheimdienst mit Informationen versorgt haben soll. Das teilte die Karlsruher Behörde am Freitag mit. Der Mann, der nach Informationen der dpa 65 Jahre alt ist, habe aufgrund seines zivilen Berufs auch mehreren Ausschüssen der deutschen Wirtschaft angehört. Aus beiden Bereichen soll er zwischen Oktober 2014 und März 2020 "zu zahlreichen Gelegenheiten" Dokumente und Informationen weitergeleitet haben - etwa zur Gaspipeline Nord Stream 2. Der Prozess soll am Oberlandesgericht Düsseldorf stattfinden. Zum Wohnort des Mannes wurde nichts mitgeteilt. Der Beschuldigte ist nicht in Untersuchungshaft.