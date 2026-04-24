Seit Monaten gibt es Angriffe auf Nutzer der Messaging-App Signal, betroffen sind nach einem Bericht des Spiegel auch hochrangige deutsche Politiker, Wirtschaftsführer und Journalisten. Nun hat die Bundesanwaltschaft den Fall übernommen und ermittelt wegen des Verdachts auf geheimdienstliche Agententätigkeit, also wegen Spionageverdachts. Am Dienstag hatte das Magazin berichtet, dass unter anderem das Signal-Konto der Bundestagspräsidentin Julia Klöckner (CDU) von den Angreifern „erfolgreich kompromittiert“ worden sei. Unter anderem kommuniziere die CDU-Politikerin mit dem Messenger-Dienst auch mit Kanzler Friedrich Merz. Seit einiger Zeit gibt es entsprechende Warnungen vom Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik und vom Verfassungsschutz über die Phishing-Attacken. Niederländische Geheimdienste hatten im März öffentlich russische staatliche Akteure für die Angriffswelle verantwortlich gemacht.