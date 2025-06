Ein mutmaßlicher marokkanischer Spion muss sich voraussichtlich bald vor Gericht verantworten. Die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe erhob Anklage vor dem Staatsschutzsenat des Oberlandesgerichts Düsseldorf, wie die oberste deutsche Anklagebehörde mitteilte. Gegen den Mann bestehe hinreichender Verdacht geheimdienstlicher Agententätigkeit. Konkret wird ihm zur Last gelegt, seit Januar 2022 Anhänger der sogenannten Hirak-Bewegung ausgespäht zu haben. Dabei handele es sich um eine oppositionelle marokkanische Protestbewegung, so die Bundesanwaltschaft weiter. Er war schon im Dezember vergangenen Jahres in Spanien festgenommen und später nach Deutschland überführt worden. Seit Mitte Januar dieses Jahres sitzt er in Untersuchungshaft.Ein vom marokkanischen Auslandsnachrichtendienst DGED beauftragter Komplize soll ihm bei der Spionage geholfen und die gesammelten Informationen an seine Führungsoffiziere weitergeleitet haben, erläuterte die Bundesanwaltschaft weiter. Dieser wurde schon im November 2022 vom Bundeskriminalamt festgenommen und ist bereits rechtskräftig zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr und neun Monaten auf Bewährung verurteilt.