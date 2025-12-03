Ein halbes Jahr nach dem Messerangriff auf Feiernde vor einer Bar in Bielefeld hat die Bundesanwaltschaft Anklage gegen den mutmaßlichen Täter erhoben. Die Karlsruher Behörde wirft Mahmoud M. versuchten Mord, gefährliche Körperverletzung und Mitgliedschaft in der Terrororganisation Islamischer Staat (IS) vor, wie eine Sprecherin bestätigte. Nach Angaben des Verteidigers des Beschuldigten hat sein Mandant die Tatbeteiligung gegenüber einem Gutachter eingeräumt. Der zur Tatzeit 35 Jahre alte Syrer soll am frühen Morgen des 18. Mai vor einer Bielefelder Bar mehrere Besucher mit Messern angegriffen und dabei vier von ihnen lebensgefährlich verletzt haben. Ein Prozess würde am Oberlandesgericht Düsseldorf stattfinden.