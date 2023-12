Wegen Mitgliedschaft in ausländischen terroristischen Vereinigungen, Kriegsverbrechen und Mord in Syrien hat die Bundesanwaltschaft zwei Männer vor dem Oberlandesgericht Düsseldorf angeklagt. Unter anderem sollen sie im Namen der Terrororganisation "Islamischer Staat" (IS) Menschen verschleppt und umgebracht haben. Die Syrer sind seit März in Untersuchungshaft. Der Staatsschutzsenat muss entscheiden, ob er einen Prozess ansetzt. Konkret wirft die Karlsruher Behörde den Männern Mitgliedschaft in einer oder mehreren terroristischen Vereinigungen im Ausland und Kriegsverbrechen in Form von Geiselnahme mit Todesfolge vor. Einer soll sich auch der Tötung von Menschen, die nach dem humanitären Völkerrecht geschützt waren, und des Mordes schuldig gemacht haben. Hintergrund sei der Bürgerkrieg in Syrien, bei dem sich staatliche Kräfte und oppositionelle Gruppierungen bekämpfen.