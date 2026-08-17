Die Zahl der freiwilligen Ausreisen von Migranten und abgelehnten Asylsuchenden ist deutlich angestiegen. Im ersten Halbjahr 2026 kehrten insgesamt 9276 Menschen mit Rückkehrprogrammen des Bundes zurück in ihre Heimatländer, wie das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Bamf) bestätigte. Im ersten Halbjahr 2025 waren es 7348 Menschen, die freiwillig über das humanitäre Rückkehrförderprogramm Reag/Garp ausgereist waren. Schon 2025 hatte es bei der geförderten freiwilligen Rückkehr von ausreisepflichtigen Ausländern nach Bamf-Angaben einen deutlichen Anstieg gegeben. Laut Ausländerzentralregister waren zum 30. Juni 2026 insgesamt 258 845 Menschen ausreisepflichtig. Jedoch haben 199 271 von ihnen eine Duldung.