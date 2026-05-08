Zum Tag der Pflege am 12. Mai hat die Bundesagentur für Arbeit (BA) auf die wachsende Bedeutung ausländischer Pflegekräfte hingewiesen. Fast jede fünfte Pflegekraft in Deutschland besitze inzwischen eine ausländische Staatsangehörigkeit, wie die Bundesagentur am Freitag mitteilte. Ohne diese Beschäftigten lasse sich die medizinische und pflegerische Versorgung kaum noch aufrechterhalten, betonte BA-Vorständin Vanessa Ahuja. Nach Angaben der Behörde arbeiten derzeit rund 1,76 Millionen sozialversicherungspflichtig Beschäftigte in Pflegeberufen. Das sind 22 Prozent mehr als vor zehn Jahren. Besonders stark gewachsen sei dabei die Zahl ausländischer Beschäftigter: Seit 2015 stieg sie um 256 000 auf aktuell rund 353 000. Ihr Anteil erhöhte sich damit von sieben auf rund 20 Prozent.

In Krankenhäusern und Kliniken liegt der Anteil ausländischer Pflegekräfte demnach inzwischen bei 17 Prozent, in der ambulanten und stationären Pflege sogar bei 24 Prozent. Besonders viele Beschäftigte kommen aus Bosnien und Herzegowina, der Türkei und Indien. Den stärksten prozentualen Zuwachs verzeichneten laut BA syrische Staatsangehörige. Ihre Zahl stieg seit 2015 von rund 200 auf 9300 Beschäftigte.

Die Bundesagentur verwies zugleich auf den anhaltenden Fachkräftemangel. Deutschlandweit kommen demnach auf 100 gemeldete Stellen für Pflegefachkräfte lediglich 57 arbeitslose Fachkräfte. Um gegenzusteuern, förderten BA und Jobcenter im vergangenen Jahr knapp 30 000 berufliche Weiterbildungen. Ahuja betonte, neben der besseren Nutzung inländischer Potenziale bleibe Deutschland angesichts des demografischen Wandels auch künftig auf ausländische Fachkräfte angewiesen. Auffällig sei zudem der hohe Teilzeitanteil in der Branche: Knapp die Hälfte der Pflegekräfte macht davon Gebrauch. Auch unter den männlichen Pflegekräften arbeitet nahezu jeder Dritte in Teilzeit.