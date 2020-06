Als die Sache durch war, übte sich die Kanzlerin in Ironie: "Gut, dann sind wir fertig", wird Angela Merkel von Zeugen zitiert, "nach kurzer, eindringlicher Beratung." Diese kurze Beratung hatte sage und schreibe eineinhalb Stunden gedauert und damit etwa die Hälfte des Treffens der Kanzlerin mit den Ministerpräsidenten am Mittwochnachmittag in Anspruch genommen. Doch es ging diesmal nicht um Einschnitte in Freiheitsrechte oder Differenzen bei Lockerungen. Der Streit drehte sich um den Rechtsanspruch auf Ganztagesbetreuung an Grundschulen.

Erstmals nach drei Monaten der Videokonferenzen trafen Merkel und ihre Minister die Regierungschefs der Länder wieder persönlich im Kanzleramt. Das war organisatorisch ein Schritt in die Normalität, den die Runde dann auch politisch vollzog: Kaum stand mal wieder ein Thema zur Debatte, das nicht direkt mit Corona zu tun hatte, zogen sich alle Seiten wieder hinter die alten Barrikaden zurück. Die Diskussion, so berichtete Bayerns Ministerpräsident Markus Söder vor der Presse, sei "konzentrierter, aber auch harmonischer" verlaufen als zuletzt. Naja, nicht ganz.

Der Koalitionsvertrag sieht einen Rechtsanspruch bis 2025 vor - aber das Personal fehlt

Im Koalitionsvertrag haben Union und SPD 2018 einen Rechtsanspruch auf Ganztagesbetreuung an Grundschulen festgeschrieben, zu verwirklichen bis 2025. Das ist grundsätzlich Ländersache, geschätzte Kosten allein für den Betrieb: 7,5 Milliarden Euro jährlich. Der Bund hat bereits zwei Milliarden Euro zur Verfügung gestellt und bietet nun im Konjunkturprogramm weitere 1,5 Milliarden an. Einmalig. Das ist nicht genug, finden vor allem die großen Länder, die gerade im ländlichen Raum mit enormen Kosten rechnen. Sie sind zwar durchaus für den Ausbau der Ganztagesbetreuung, zweifeln aber an der Realisierbarkeit des Rechtsanspruchs.

Das war die Ausgangslage, als Merkel am Mittwoch Punkt 7 aufrief. Familienministerin Franziska Giffey, Bildungsministerin Anja Karliczek und Olaf Scholz warben für das Programm. Man biete mehr Geld, als je versprochen worden sei, so der Finanzminister von der SPD. Sein Parteifreund Stephan Weil, Ministerpräsident in Niedersachsen, verwies hingegen darauf, dass der Rechtsanspruch allein wegen des Personalmangels schwer zu verwirklichen sei. Den zusätzlichen Aufwand für sein Land bezifferte er auf 500 Millionen Euro und sagte: "Ich kann es mir nicht leisten, dieses freundliche Angebot anzunehmen."

So wogten die Argumente hin und her, manche Ministerpräsidenten plädierten für Vertagung, Malu Dreyer aus Rheinland-Pfalz bemühte sich um Ausgleich, ein erster Vorschlag Merkels für eine Kompromissformel scheiterte. In einer zweiten Runde begründeten Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet, Hessens Volker Bouffier, Markus Söder und auch Winfried Kretschmann ihre Bedenken vor allem mit der angespannten Finanzlage wegen Corona. Ihm sei "schleierhaft", wie man in dieser Situation einen Rechtsanspruch formulieren könne, so Kretschmann nach Teilnehmerangaben.

Dann versuchte es Scholz mit dem Argument, die Ganztagesbetreuung müsse sowieso kommen, da sei es von den Ländern "nicht besonders schlau", das Angebot des Bundes auszuschlagen. Wenn Scholz so etwas vorträgt, kann es schnell oberlehrerhaft wirken - so offenbar auch diesmal. Wutentbrannt fiel Volker Bouffier sogar der Kanzlerin ins Wort und schimpfte, so lasse er nicht mit sich diskutieren. Auch Reiner Haseloff (Sachsen-Anhalt) protestierte, Stephan Weil kommentierte Scholz, indem er betonte, er verkneife sich dazu einen Kommentar. Neue Freundschaften seien nicht geschlossen worden, resümierte ein Teilnehmer die Debatte.

Vor der Presse sagte Merkel, man sei "zu einem konstruktiven Ergebnis gekommen". Und wie sieht das aus? "Es ist sehr ausführlich diskutiert worden, dass ein vertieftes Gespräch darüber geführt werden muss, wie man das genau umsetzen kann, denn daran hängen sehr viele Fragen." Trotzdem, fügte die Kanzlerin noch hinzu, sei "das generöse Angebot des Bundes gut aufgenommen worden".