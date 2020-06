Der Streit zwischen dem Bund und dem Land Berlin über das neue Landesantidiskriminierungsgesetz (LADG) ist beigelegt. So soll der Einsatz der Bundespolizei in Berlin künftig wieder möglich sein, teilten Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) und Berlins Innensenator Andreas Geisel (SPD) am Donnerstag gemeinsam mit. Vorausgegangen war ein Gespräch zwischen beiden Ressortchefs, bei dem mehrere Punkte dazu vereinbart worden seien. "Mir ist es sehr wichtig, dass Bundespolizistinnen und Bundespolizisten keine Nachteile entstehen, wenn sie in Berlin zur Unterstützung eingesetzt werden", sagte Seehofer. Nach Vorlage der schriftlichen Klarstellung könne die Bundespolizei in Berlin wieder in Amtshilfe eingesetzt werden. Sollten Schwierigkeiten auftreten, behalte er sich allerdings einen erneuten Einsatzstopp vor. "Das LADG ist kein Gesetz gegen die Polizei", bekräftigte dagegen Geisel. "Es ist ein Gesetz gegen Diskriminierung."