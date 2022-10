Von Henrike Roßbach

Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) hat vor dem Bund-Länder-Treffen am Dienstagnachmittag an die Ministerpräsidenten appelliert, ihren Anteil an den finanziellen Lasten in der Energiekrise zu tragen. Die Auseinandersetzungen rund um das dritte Entlastungspaket, zu dem die Länder 19 Milliarden Euro beisteuern sollen, nannte Lindner im ZDF eine "vergleichsweise normale Diskussion über die Aufgaben und die Kostenverantwortung". Man müsse aber immer wieder daran erinnern, dass das Grundgesetz den verschiedenen staatlichen Ebenen Aufgaben zuweise.

"Der Bund hat große Aufgaben bei den Sozialversicherungen, der äußeren Sicherheit und jetzt bei unserem Abwehrschirm angesichts des Energiekrieges", sagte Lindner mit Blick auf die geplante Gaspreisbremse, die der Bund über ein schuldenfinanziertes, 200 Milliarden Euro schweres Sondervermögen finanzieren will. Lindner verwies auch auf die Haushaltsüberschüsse der Länder, während der Bund "in den tiefen roten Zahlen" sei. "Die Bürger erwarten, dass alle Ebenen ihren Beitrag leisteten."

Die Länder dagegen verlangen für ihre Zustimmung zum Entlastungspaket erhebliche finanzielle Hilfen des Bundes auf anderen Gebieten, von den Flüchtlingskosten über die Krankenhäuser bis zum Nahverkehr und den Kosten im Zusammenhang mit der Ausweitung des Wohngeldes. Im Beschlussentwurf der Länder, der der Süddeutschen Zeitung vorlag, hieß es zu letzterem: "Der Bund wird die Kosten für das Wohngeld in Zukunft vollständig übernehmen." Diese Forderung allerdings hatte der Bund vergangene Woche noch zurückgewiesen. Zudem soll nach dem Willen der Länder "so schnell wie möglich" darüber beraten werden, ob zusätzlich zur Gaspreisbremse weitere Hilfen notwendig seien, etwa für Kliniken, Stadtwerke, den Sport oder die Industrie und den Mittelstand.

Zum Redaktionsschluss dieser Ausgabe dauerten die Gespräche noch an. Mit Blick auf die vielen Themen, die die Länder "mit im Gepäck" hätten, dämpfte der niedersächsische Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) nach einer vorgeschalteten Besprechung der Länderchefs die Erwartungen. In vielen Punkten werde man noch nicht "zu einem Ende kommen".

Mit Blick auf die geplante Gaspreisbremse kritisierte Weil, der seit dem 1. Oktober Vorsitzender der Ministerpräsidentenkonferenz ist, die unklare Lage. "Wir haben noch nicht die konkreten Konzepte", sagte er. Damit könnten die Ländern auch die geplanten Entlastungen durch die Gaspreisbremse "nicht beziffern". Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) nannte den 200-Milliarden-Euro-Schirm ebenfalls "eine Wundertüte", von der noch niemand genau wisse, was darin sei. "Da muss zügig Klarheit rein, die kann nur der Bund schaffen."

Finanzminister Lindner dagegen betonte, man sei "in einem sehr klaren und kommunizierten Fahrplan". An der Strompreisbremse werde gearbeitet, die Vorschläge der Expertenkommission zur Gaspreisbremse würden "im Oktober konkretisiert". Die Gesetzgebung danach aber werde "länger brauchen".