Von Nico Fried, Cerstin Gammelin, Boris Herrmann, Henrike Roßbach und Robert Roßmann

Und jetzt macht sie einfach so weiter? Dienstagnachmittag, die Unionsfraktion tagt. Angela Merkel ist aus dem Kanzleramt zugeschaltet. Gleich wird sie das bestimmt alles erklären, so wie sie es immer macht, Inzidenz für Inzidenz, Mutation für Mutation, R-Wert, exponentielles Wachstum, Notbremse, keine Überforderung des Gesundheitswesens. Aber auch: Licht am Ende des Tunnels. Man kann es hören, selbst wenn man nicht dabei ist, weil man es schon so oft gehört hat; weil es immer gleich klingt, sachlich, etwas monoton, manchmal ein bisschen ungelenk formuliert, aber im Vortrag völlig stoisch. Nur: Reicht das diesmal?