Bund und Länder nähern sich bei der Planungsbeschleunigung an

Unter Federführung von Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (links) und NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst (Mitte) haben sich die Länder auf Vorschläge geeinigt - und das Dokument an Bundeskanzler Olaf Scholz weitergereicht.

Von Daniel Brössler und Nicolas Richter, Berlin

Nach monatelangen Debatten kommt Bewegung in die deutschlandweit angestrebte Planungsbeschleunigung und Entbürokratisierung. Die Bundesländer haben dem Kanzleramt in dieser Woche eine gemeinsame Sammlung von Vorschlägen geschickt. Sie reagierten damit auf ein Vorschlagspaket, das Ende Juli vom Kanzleramt an die Länder geschickt worden war. Dessen Titel lautete "Pakt für Planungs-, Genehmigungs- und Umsetzungsbeschleunigung zwischen Bund und Ländern". Nun liegt ein 17-seitiges Dokument der Länder vor, das auf den Vorschlägen des Kanzleramts basiert und um zahlreiche Änderungswünsche der Länder ergänzt wurde. Das Schreiben liegt der Süddeutschen Zeitung vor. Die möglichen Reformen sollen den Bau von Windrädern, Energietrassen, Bahnstrecken und Wohnungen erleichtern und beschleunigen.