Bund und Länder haben sich auf eine Finanzreform zur Entlastung vor allem der Kommunen geeinigt. Das teilte Niedersachsens Ministerpräsident Olaf Lies (SPD) in Berlin nach Beratungen der Länder mit Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) mit. Lies sprach von einem fairen Ausgleich. Die Neuregelung solle vom 1. September an gelten. Die Einigung soll der Regel „Wer bestellt, bezahlt“ folgen. Mit der Neuregelung sollen der Anstieg der Sozialausgaben in den Kommunen gedämpft werden. In der Vergangenheit sind den Kommunen hohe Mehrkosten durch sogenannte Leistungsgesetze entstanden, die auf Bundesebene beschlossen wurden. Dies betrifft etwa die Kinder- und Jugendhilfe, die Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung und das Teilhabegesetz zur Stärkung der gesellschaftlichen Teilhabe von Menschen mit Behinderungen. Geplant ist nun ein Mechanismus: Dieser soll bei neuen Leistungsgesetzen oder bei Änderungen solcher Gesetze greifen. Falls die finanziellen Mehrkosten bei Ländern und Kommunen zusammen bei mehr als 200 Millionen Euro liegen, soll davon der Bund 80 Prozent übernehmen, wie Lies sagte. Merz sagte, wenn Leistungen abgebaut werden, solle umgekehrt auch der Bund entlastet werden. Lies sprach von einer Symmetrie: „Wenn der Bund am Ende Entscheidungen trifft, die auch dann wieder zur Reduzierung der Kosten führen, dann muss es auch ein Zurück der Mittel geben.“ Die Kompensation soll in Form einer Anpassung des Anteils an den Einnahmen aus der Umsatzsteuer umgesetzt werden.

Nicht erfasst von der Regelung sind Steuergesetze.