CDU-Chef Friedrich Merz, l., und FDP-Chef Christian Lindner fordern Schärfe in der Migrationsfrage.

Von Georg Ismar, Berlin

Friedrich Merz hat sein Gespräch mit dem Kanzler als "sehr gut und konstruktiv" beschrieben, aber eben auch als "nicht abschließend". Nach dem Treffen am Freitag machte der CDU-Chef noch mal klar, was er damit meint. Er sehe bei Olaf Scholz die Bereitschaft, bei der irregulären Migration "jetzt endlich etwas zu tun". Dafür müsse es jedoch eine Reihe von gesetzlichen Entscheidungen geben, "die das Gegenteil von dem sind, was die Koalition bisher beschlossen hat."