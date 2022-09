Von Daniel Brössler, Henrike Roßbach und Mike Szymanski, Berlin

Die Bundesländer machen ihre Zustimmung zu den neuen Entlastungsplänen der Ampelkoalition von erheblichen finanziellen Zugeständnissen des Bundes abhängig. "Bei der Finanzierung des Pakets muss es zu einer fairen Lastenverteilung kommen, damit Länder und Kommunen vor Ort ihrer eigenen Verantwortung in dieser Krise gerecht werden können", forderte der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU). Unter Leitung von Wüst berieten die Regierungschefinnen und -chefs der Länder am Mittwoch über das dritte Entlastungspaket zur Dämpfung der Folgen der Energiekrise. Wegen dessen Corona-Erkrankung wurde ein Treffen mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) auf kommenden Dienstag verschoben.

Offenbar gestalteten sich aber auch die Gespräche der Länder untereinander schwierig. Bis zum Nachmittag hatten sowohl die SPD-geführten Länder wie auch die Unionsländer nur separat getagt. Die gemeinsame Runde im Anschluss dauerte zum Redaktionsschluss dieser Ausgabe noch an. Zu hören war, dass es Unstimmigkeiten über den finalen Beschlussentwurf für die Sitzung mit dem Kanzler nächste Woche gegeben habe - auch darüber, wie sehr der abwesende Kanzler durch das Papier unter Druck gesetzt werden sollte. Auf SPD-Seite sorgte dem Vernehmen nach zudem die Anwesenheit von CDU-Parteichef Friedrich Merz bei den internen Vorgesprächen der Unionsländer für Irritationen.

In einem vor der Sitzung erarbeiteten ursprünglichen Beschlussentwurf hatten die Länder klargestellt, dass sie ihren Beitrag zu den vom Bund geplanten Entlastungen für Bürger und Betriebe nur leisten könnten, "wenn es zu einer deutlichen Reduzierung der Belastung der Länder und Kommunen durch den Bund kommt". Konkret forderten sie in vier Bereichen die Übernahme finanzieller Lasten durch den Bund, wobei die Forderungen allerdings als Verhandlungsmasse verstanden wurden. So müsse die Bundesregierung dafür sorgen, dass die durch die Krise entstehenden Mehrkosten für Krankenhäuser "gegenfinanziert" würden. Nötig sei auch eine "Verstetigung der Beteiligung des Bundes" an den Flüchtlingskosten. Überdies forderten die Länder auch mehr Mittel für den Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs und eine vollständige Übernahme der bisher hälftig getragenen Kosten für das Wohngeld.

Letzterem erteilte die Bundesregierung umgehend eine Absage. Man wolle an der "guten Regelung der Kostenteilung beim Wohngeld festhalten", stellte Regierungssprecher Steffen Hebestreit klar. Als Teil des dritten Entlastungspakets hatte das Kabinett just am Mittwoch die Ausweitung des Wohngeldes sowie des Heizkostenzuschusses beschlossen. Angesichts der rasant gestiegenen Energiepreise sollen künftig etwa zwei Millionen Haushalte Anspruch auf diese Leistungen haben; bisher sind es etwa 600 000. Ebenfalls verabschiedet wurde die Senkung der Mehrwertsteuer auf Gaslieferungen.

Ursprünglich war diese Steuererleichterung als Kompensation dafür beschlossen worden, dass auf die geplante Gasumlage auch noch Umsatzsteuer erhoben werden muss. Inzwischen allerdings haben sich alle drei Regierungsparteien von der Umlage abgewandt. Stattdessen soll es nun eine Gaspreisbremse geben. Wie die aber ausgestaltet und finanziert werden soll - und ob die eigentlich am 1. Oktober in Kraft tretende Gasumlage fürs erste trotzdem erhoben wird, blieb auch nach der Kabinettssitzung zunächst unklar.

Es gehe bei der Gasumlage nur noch darum, "wie sie weg kommt", sagte allerdings SPD-Fraktionsgeschäftsführerin Katja Mast. In den "nächsten Tagen" werde dafür ein Konzept vorgestellt, wie es damit weitergehe. Das habe auch der Kanzler so zugesagt. Die Pläne liefen darauf hinaus, die Bürgerinnen und Bürger mit einer Energiepreisbremse zu entlasten. Mast geht davon aus, dass diese im Jahr einen dreistelligen Milliardenbetrag verschlingen werde. Derzeit arbeitet eine Expertenkommission an einem entsprechenden Konzept. Mit Ergebnissen wird erst im Oktober gerechnet, nach Einschätzung von Mast aber erst nach der Landtagswahl in Niedersachsen am 9. Oktober.

Angesichts der finanziellen Dimension gilt als fraglich, ob die Schuldenbremse im Jahr 2023 wieder einzuhalten ist. Die Rückkehr zu den Schuldenregeln aber ist ein zentrales politisches Versprechen von Finanzminister Christian Lindner (FDP), dessen Partei jüngsten Umfragen zufolge um den Wiedereinzug in den niedersächsischen Landtag bangen muss. Die Frage, ob der Weg für ein abermaliges Aussetzen der Schuldenbremse geebnet werden soll, ist allerdings auch ein Streitpunkt zwischen den Ländern. Die unionsgeführten Bundesländer wandten sich am Mittwoch dem Vernehmen nach gegen einen Verweis auf eine mögliche "außergewöhnliche Notsituation", die diese Option eröffnen würde. Die SPD-geführten Länder wollten an dieser Formulierung festhalten.

Unterdessen versicherte Regierungssprecher Hebestreit mit Blick auf den Stopp der russischen Gaslieferungen und die "Havarie" der Nord-Stream-Pipelines, dass die Bundesregierung "mit Hochdruck an einer Gesamtlösung" arbeite. Ziel sei der Schutz von Verbrauchern wie Unternehmen, die Stabilisierung des Gasmarktes und die Wiederherstellung der Versorgungssicherheit.