Von Daniel Brössler und Nicolas Richter, Berlin

Etliche Bauvorhaben werden in Deutschland durch zu komplizierte Genehmigungsverfahren ausgebremst - darüber herrscht ein breiter Konsens. Nach monatelangen Debatten kommt nun Bewegung in die deshalb deutschlandweit angestrebte Planungsbeschleunigung und Entbürokratisierung: Die Bundesländer haben dem Kanzleramt in dieser Woche eine gemeinsame Sammlung von Vorschlägen zukommen lassen. Sie reagierten damit auf ein Vorschlagspaket, das Ende Juli vom Kanzleramt an die Länder geschickt worden war. Dessen Titel lautete "Pakt für Planungs-, Genehmigungs- und Umsetzungsbeschleunigung zwischen Bund und Ländern".