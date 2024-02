Sophie Ruhlig sitzt da, vor den Kameras, den Journalisten. Ein Ansteckmikro am blauen Jackett, die Haare schneeweiß. Sie sagt: "Ich habe total Herzklopfen, aber das ist in Ordnung." Vor drei Jahren, als der Auftakt der Studie mit dem Titel "Sexualisierte Gewalt im Bund der Pfadfinderinnen und Pfadfinder " verkündet wurde , habe auf dem Podium ein leerer Stuhl gestanden. Vor ihm ein Schild mit der Aufschrift "Betroffene". Dieser Anblick habe sie getroffen, sagt Ruhlig. Deshalb wolle sie diesen Platz diesmal, wo die Studie abgeschlossen ist, einnehmen und ihre Geschichte erzählen.

Sophie Ruhlig war elf Jahre alt, als ein älterer Pfadfinder ihres Stammes - so heißt die kleinste Zelle in der großen Struktur des Bundes der Pfadfinder, kurz BdP - sie sexuell missbraucht hatte. Die etwa 30 000 aktiven Mitglieder des BdP sind zwischen sieben und 25 Jahren alt. Sie organisieren sich, je nach Alter, in Meuten, Sippen, Gilden und Runden. Die Hierarchie reicht von Stammesmitgliedern über die Stammesleitung bis hin zu den Landesverbänden und schließlich den Bundesdelegierten. Gelebter Föderalismus also. Demokratieverständnis in der Praxis lernen, das ist eines der Ziele der Pfadfinder. Doch, das wird an diesem Tag klar, der Bund ist zu einem fruchtbaren Boden für sexuelle Gewalt geworden.

50 Beschuldigte und 123 Betroffene

"Er hatte eine Hoheit", sagt Ruhlig über den Täter, der sie einst missbraucht hatte. Und damit deckt sich ihre Erfahrung weitestgehend mit den Ergebnissen, die die Studienverfasser und der Bundesvorstand des BdP am Donnerstag im Münchener Presseclub vorstellten. Verantwortlich für die Recherche ist das Institut für Praxisforschung und Projektberatung, kurz IPP, gemeinsam mit Dissens, einem Institut für Bildungs- und Forschungsaufgaben.

Insgesamt, so schildern es die Experten, konnten 50 Beschuldigte und 123 Betroffene im Untersuchungszeitraum von 1976 bis 2006 ausgemacht werden. Hinzu kommen 24 weitere Beschuldigte und 26 Betroffene, die jedoch nicht Teil des BdP sind oder waren oder deren Fälle außerhalb des Untersuchungszeitraumes lagen. Rechnet man diese dazu, kommt man auf 149 Betroffene. Doch, sagt Helga Dill, Geschäftsführerin vom IPP und Mitautorin der Studie, dies sei nur "das Hellfeld".

Es konnte zu einer solchen Häufung von Fällen innerhalb des BdP kommen, weil der Bund keine "kommunikative Atmosphäre" angeboten habe, um über sexuelle Gewalt zu sprechen, sagt Peter Caspari. Auch er ist beim IPP tätig und gehört zu den Autoren der Studie. Hier gebe es eine "Analogie zur katholischen Kirche". Der Umgang mit Betroffenen sei von "Ignoranz geprägt" gewesen.

Scheitern am Selbstbild des "guten Menschen"

Auch die Altersstruktur und die Tatsache, dass junge Menschen früh Verantwortung für eine Gruppe bekommen und so zu einer Art unerfahrener Autorität werden, habe den Nährboden bereitet. Aus der Analyse haben die Wissenschaftler von IPP und Dissens zwei Täter-Prototypen herausgearbeitet: Da ist der ältere, erwachsene Pfadfinder und der Jugendliche, der seine Leitungsposition ausnutzt, um Jüngere "sexuell auszubeuten", schreiben die Forscher.

Die Untersuchungen zeichnen ein Bild von den Grenzen selbstverwalteter Strukturen: Es gab vereinzelte Stämme, die ganze Sitzungen anberaumt hatten, um über Fälle sexueller Gewalt zu sprechen. Doch die Versuche, diese Fälle mit einer stamminternen Rechtssprechung zu klären, hätten die Jugendlichen überfordert. Man sei, sagt Caspari, am "naiven Ideal vom Selbstbild des guten Menschen" gescheitert.

Bei der Präsentation der Studie nehmen drei Mitglieder vom Bundesvorstand des BdP auf dem Podium Platz. Sie tragen die traditionelle blaue Tracht der Pfadfinder, das blau-gelbe Halstuch. Einer von ihnen ist Dustin Schmidt. Seine Stimme bebt ein wenig, als er das Wort ergreift. "Wir sind erschüttert", sagt Schmidt. Es sei geschwiegen worden, man habe Täter beschützt. Gerade bei jenen Dingen, sagt er, die die Pfadfinder als Jugendorganisation auszeichnen sollen - das Familiäre, die engen Bindungen, die Möglichkeit, Verantwortung zu übernehmen -, habe der BdP versagt.

Diese Strukturen will der Bund, auch mit der Veröffentlichung der Studie, nun ändern. Treffen für Betroffene von sexueller Gewalt stehen an. Die Ausschlusskriterien für Mitglieder wurden überarbeitet. Und in einem internen Arbeitskreis widmet man sich dem Thema langfristig. Zumindest Sophie Ruhlig hat der Aufarbeitungsprozess, das Sprechen über ihren Fall, bereits einen Teil der Last genommen. Zum ersten Mal, sagt sie, "konnten meine Knochen aufatmen".