Der Favorit hat die Erwartungen übertroffen. Dass Bulgariens früherer Präsident Rumen Radew mit seiner neuen Partei „Progressives Bulgarien“ (PB) die Parlamentswahlen vom Sonntag gewinnen würde, hatten die Umfragen vorhergesagt – allerdings nicht in dieser Deutlichkeit. Dem vorläufigen Ergebnis vom Montagmorgen zufolge kann PB mit 44,7 Prozent der Stimmen rechnen und bekommt damit im Parlament eine absolute Mehrheit der Sitze.
Wahlsieg von Rumen RadewBulgarien kann endlich auf eine stabile Regierung hoffen
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Das neue Bündnis von Ex-Präsident Rumen Radew gewinnt überraschend klar die Parlamentswahl. Der Sieger verspricht, die Korruption zu bekämpfen und den Rechtsstaat zu stärken. Seine Haltung zu Russland bleibt unklar.
Von Tobias Zick
Interview mit Dimitré Dinev:„Was in Bulgarien passiert, ist eine Warnung für ganz Europa“
Mehr als 1000 Seiten, 13 Jahre lang mit der Hand geschrieben: In „Zeit der Mutigen“ lässt Dimitré Dinev Menschen an der Geschichte verzweifeln – er selbst verzweifelt am Zerfall der Demokratie in Osteuropa. Ein Gespräch vor der Wahl in seinem Heimatland.
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