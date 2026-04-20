Der Favorit hat die Erwartungen übertroffen. Dass Bulgariens früherer Präsident Rumen Radew mit seiner neuen Partei „Progressives Bulgarien“ (PB) die Parlamentswahlen vom Sonntag gewinnen würde, hatten die Umfragen vorhergesagt – allerdings nicht in dieser Deutlichkeit. Dem vorläufigen Ergebnis vom Montagmorgen zufolge kann PB mit 44,7 Prozent der Stimmen rechnen und bekommt damit im Parlament eine absolute Mehrheit der Sitze.