Der grenzkontrollfreie Schengen-Raum in Europa wächst. Die EU-Länder verständigten sich am Samstag darauf, den Raum auf Rumänien und Bulgarien auszuweiten, wie die spanische Ratspräsidentschaft auf der Plattform X mitteilte. Demnach sollen die Personenkontrollen an den internen Luft- und Seegrenzen ab Ende März aufgehoben werden. Über die Aufhebung der Kontrollen an den Landgrenzen soll später entschieden werden. Der Schengen-Raum gewährleistet uneingeschränkten Personenverkehr in Europa. Bisher gehörten ihm 23 der 27 EU-Mitgliedsländer sowie Island, Liechtenstein, Norwegen und die Schweiz an. Die Außenministerinnen der neuen Schengen-Staaten zeigten sich erfreut. Es sei ein "wichtiges Ergebnis" für die Bürgerinnen und Bürger Rumäniens, schrieb Außenministerin Luminiţa Odobescu. Ihre bulgarische Kollegin Maria Gabriel schrieb, mit Bulgarien und Rumänien werde der Schengen-Raum stärker.