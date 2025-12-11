Zum Hauptinhalt springen

Vor Euro-EinführungBulgarische Regierung tritt nach Massenprotesten zurück

Zehntausende demonstrieren auf einem zentralen Platz in der Hauptstadt Sofia gegen die bulgarische Regierung.
Zehntausende demonstrieren auf einem zentralen Platz in der Hauptstadt Sofia gegen die bulgarische Regierung. (Foto: Valentina Petrova/AP)
  • Die bulgarische Regierung unter Ministerpräsident Rossen Scheljaskow ist nach wochenlangen Massenprotesten geschlossen zurückgetreten.
  • Der Rücktritt erfolgt kurz vor der Einführung des Euro in Bulgarien am 1. Januar.
  • Präsident Rumen Radew muss nun die Parteien mit der Bildung einer neuen Regierung beauftragen oder eine Übergangsregierung einsetzen.
Erst am Mittwochabend haben wieder Tausende Bulgaren gegen die Wirtschaftspolitik der Regierung demonstriert. Das Land steht kurz vor der Einführung des Euro.

In Bulgarien ist die Regierung nach wochenlangen Protesten geschlossen zurückgetreten. Ministerpräsident Rossen Scheljaskow reichte kurz vor einem geplanten Misstrauensvotum im Parlament den Rücktritt seines Kabinetts ein. Man habe die aktuelle Lage erörtert und eine verantwortungsvolle Entscheidung getroffen, sagte Scheljaskow in einer Fernsehansprache.„Die Macht geht von der Stimme des Volkes aus.“ Der Rücktritt erfolgt kurz vor der Einführung des Euro in dem EU-Land am 1. Januar.

Erst am Mittwochabend hatten wieder Tausende Bulgaren in der Hauptstadt Sofia und Dutzenden anderen Städten gegen die Wirtschaftspolitik der Regierung und die aus ihrer Sicht unzureichende Korruptionsbekämpfung demonstriert. Vergangene Woche zog die Regierung bereits ihren Haushaltsentwurf für 2026 – den ersten in Euro – wegen der Proteste zurück. Die Demonstrationen richteten sich unter anderem gegen geplante Anhebungen der Sozialversicherungsbeiträge und der Dividendensteuer.

Präsident Rumen Radew, der die Regierung ebenfalls zum Rücktritt aufgefordert hatte, muss nun die Parteien mit der Bildung einer neuen Regierung beauftragen. Sollte dies scheitern, wird er eine Übergangsregierung einsetzen, die das Land bis zu Neuwahlen führen soll. Bulgarien hat in den vergangenen vier Jahren sieben Parlamentswahlen abgehalten.

Bulgarien
:Große Erwartungen, aber auch Angst vor dem Euro

Bulgarien wird von 2026 an Mitglied der Euro-Zone. Während sich viele Unternehmen und Bürger Hoffnung auf einen Aufschwung machen, bedient die extreme Rechte antieuropäische Ressentiments.

SZ PlusVon Verena Mayer

