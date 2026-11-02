Ilijana Jotowa scheint die Lösung gefunden zu haben, was gegenüber Russland und der Ukraine zu tun ist, jedenfalls wirkt sie sehr zuversichtlich. Die Ukraine solle man militärisch nicht weiter unterstützen, findet sie, die Sanktionen gegen Russland hält sie für keine gute Idee, ein besseres Verhältnis zu Moskau dagegen schon. Sie fordert Verhandlungen über ein Ende des Krieges, als würde dies sonst niemand wollen. Nur will Putin nicht, dass Europa mitverhandelt, und er will auch nicht als Zeichen eines Verhandlungswillens den täglichen Raketenbeschuss der Ukraine wenigstens mal unterbrechen. Mit Ilijana Jotowa wird es also keinesfalls leichter für die Europäische Union in Sachen Russland und Ukraine. Denn am Sonntag ist sie mit großer Mehrheit zur Präsidentin des EU- und Nato-Landes Bulgarien gewählt worden.