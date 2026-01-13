Forderungen, wie sie der bulgarische Oligarch Deljan Peewski äußert, findet man normalerweise eher in Telegram-Gruppen oder anderen fragwürdigen Kanälen. So sollten sich Postämter nicht nur um Briefe und Pakete kümmern, sondern auch 100 typische Lebensmittel verkaufen, zum Beispiel schöne bulgarische Kartoffeln. Dies sei nicht nur praktisch („Postämter gibt es überall“), sondern damit könne man in Zeiten der Krise auch die Preise staatlich regulieren. Die Idee verschwand dann zwar so schnell, wie sie ausgesprochen war, dennoch ist Peewski einer der politisch einflussreichsten Menschen in Bulgarien.