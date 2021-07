Bei der zweiten Parlamentswahl in drei Monaten in Bulgarien zeichnet sich aktuellen Prognosen zufolge ein enges Ergebnis ab. Zwei Meinungsforschungsinstitute sahen im Gegensatz zu ersten Schätzungen am Sonntagabend die populistische Partei ITN des Entertainers Slawi Trifonow bei 23,4 bis 24 Prozent der Stimmen. Damit hätte die ITN einen knappen Vorsprung vor der Partei von Ex-Ministerpräsident Boiko Borissow. Borissows bürgerliche GERB käme nach den Angaben auf 22,9 bis 23,5 Prozent. Für das Endergebnis dürften die Stimmen von Auslandsbulgaren in 68 Ländern entscheidend sein.

Die Sozialisten (Ex-KP) kämen den aktuellen Prognosen zufolge auf 13,3 bis 14,2 Prozent. Auf Platz drei könnte es auch die konservativ-liberal-grüne Anti-Korruptions-Koalition Demokratisches Bulgarien DB schaffen. Ins Parlament in Sofia dürften wieder sechs politische Kräfte einziehen. Die Wahllokale haben am Sonntagabend um 20 Uhr geschlossen. Amtliche Endergebnisse soll es erst binnen vier Tagen geben.

Die Neuwahl waren notwendig geworden, weil sich die zerstrittenen Parteien nach der Abstimmung vom 4. April nicht auf eine Koalitionsregierung einigen konnten. In Sofia regiert zur Zeit ein von Staatschef Rumen Radew eingesetztes Interimskabinett aus Vertretern des Anti-GERB-Lagers.

Borissows frühere Koalitionsregierung geriet massiv in die Kritik, nachdem die jetzige Übergangsregierung zahlreiche Missstände, Korruptionspraktiken und Versäumnisse aufgedeckt hatte. Korruption ist für Bulgarien ein langwieriges Problem: Seit dem EU-Beitritt 2007 stand das Land deswegen unter Sonderbeobachtung aus Brüssel. Die Parteien des Anti-Borissow-Lagers werfen dem langjährigen Ministerpräsidenten korrupte Amtsführung vor und schließen eine Koalition mit seiner GERB-Partei aus. Sie rechnen deshalb mit Wählerstimmen für die Parteien, die sich für Korruptionsbekämpfung und Justizreform einsetzen.

Nach der Parlamentswahl im April war eine Regierungsbildung in dem zersplitterten Parlament Bulgariens gescheitert. Borrisows konservative GERB war damals trotz Korruptionsvorwürfen als stärkste Kraft aus der Wahl hervorgegangen. Es war ihr aber nicht gelungen, eine Mehrheit im Parlament zu finden. Auch die populistische Anti-Establishment-Partei ITN als Zweitplatzierte und die Sozialisten als drittstärkste Kraft scheiterten bei ihren Versuchen einer Regierungsbildung. Die Bildung einer neuen Regierung könnte auch nach dieser Wahl kompliziert werden.