Eine wieder aufgenommene Flugverbindung zwischen Bulgarien und Nordmazedonien soll den Dialog zwischen den beiden Balkanländern vorantreiben. Eine erste Maschine der bulgarischen Fluggesellschaft Guliver flog am Freitag von Sofia nach Skopje mit den Transportministern beider Länder an Bord, wie bulgarische Medien berichteten. Auch Vertreter der bulgarischen Tourismusbranche flogen mit nach Skopje. Nach einer Unterbrechung von rund 13 Jahren soll ab März wieder eine reguläre direkte Fluglinie zwischen den Hauptstädten beider Nachbarstaaten operieren. Die neuen Regierungen beider Länder wollen durch Arbeitsgruppen ihre Zusammenarbeit etwa in den Bereichen Wirtschaft und Infrastruktur erweitern. Sie erwarten, dass die direkten Flüge nun mehr bilaterale Kontakte ermöglichen werden.