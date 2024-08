In Bulgarien ist die für den 20. Oktober angestrebte Neuwahl des Parlaments aufgeschoben worden. Das erklärte Staatschef Rumen Radew. Die Bildung eines Übergangskabinetts, das die Parlamentswahl organisieren sollte, scheiterte überraschend. Radew weigerte sich, das von der designierten Interimsregierungschefin Goriza Grantscharowa-Koscharewa aufgestellte Übergangskabinett per Erlass zu billigen. Zankapfel ist Innenminister Kalin Stojanow, der in der neuen Übergangsregierung seinen Posten behalten sollte. Ihm werfen Staatschef Radew und das prowestliche liberal-konservative Bündnis PP-DB vor, nicht in der Lage zu sein, faire Wahlen zu organisieren. Polizisten versammelten sich am Präsidialamt und vor Polizeirevieren in mehreren Städten, um Stojanow zu verteidigen. Die gescheiterte Interimsregierungschefin Grantscharowa-Koscharewa reichte einen Hinweis beim Chefankläger des Landes ein, wegen angeblich auf sie ausgeübten „politischen Drucks“, den jetzigen Innenminister nicht im von ihr aufgestellten Übergangkabinett zu behalten. Mit Grantscharowa-Koscharewas Scheitern verschärft sich die politische Krise in Bulgarien. Das südöstliche EU-Land steht vor der siebten Parlamentswahl binnen dreieinhalb Jahren, hat aber kein Übergangskabinett, das die Wahl organisieren soll.